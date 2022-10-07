聖暉*(5536)9月營收27.6億元，年增45％，續寫歷年同期新高，累計第三季合併營收83.4億元，年增66％，創歷年單季新高，前三季合併營收達202.4億元，年增44％。子公司朋億*(6613)表現同樣強勁，9月合併營收8.96億元，創歷史新高，年增55.98％，第三季合併營收達25.28億元，年增53.43％，同步改寫歷年單季新高，前三季合併營收60.68億元，創歷年同期新高，年增48.66％。

聖暉*表示，受惠各產業客戶專案工程訂單需求保持暢旺，整體無塵室及機電整合工程訂單站穩高檔水準，目前整體未完工之在建工程案量保持新高，有望帶動營運持續向上成長。

大陸子公司聖暉集成(603163.SH)首次於上海交易所募集發行新股2000萬股，每股人民幣27.25，順利於9月29日收足股款，發行中籤率0.018％，聖暉*持股比例降至64.997％，但聖暉股東權益將因聖暉集成新股溢價發行增加近台幣10億元，所募得資金除可充實營運資金改善財務結構，更重要的是，研發中心的設立有助於墊高工程服務技術含量，包括重點投入CFD工程輔助分析技術、AMC防治實驗、BIM建模技術、及工業4.0智能工廠廠務等四大核心技術解決方案，有助於優化研發環境及全面完善研發架構，進而提升當地市場知名度及吸引當地專業技術人才，增強公司營運動能。

朋億*表示，整體營收表現三創高，受惠公司積極擴大兩岸區域業務接單、以及水平延伸氣體供應設備及二次配系統服務策略成果持續展現，在半導體產業客戶持續推進新廠擴建、拉升產能需求殷切，朋億*積極加緊原料採購與開發新供應商以逐步舒緩缺料情況，帶動整體產能稼動率隨著設備出貨暢旺而站穩高檔水準，是公司整體營收保持高雙位數成長力道之關鍵。

朋億*近日經董事會決議通過將發行首次國內無擔保可轉換公司債，發行總額新台幣8億元，發行期間3年，募集資金將用於償還銀行借款並充實營運資金。