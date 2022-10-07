群聯(8299)9月合併營收為48.09億元，年衰退16%；累積至9月營收達479.66億元，月增加8.8%、年成長5%，為累計同期新高。執行長潘健成表示，NAND的市場價格很可能已經跌破製造成本，「市場最壞的狀況已經快要過去了」!

群聯與去年同期比較 9月SATA與PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過26%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過42%，且工規控制晶片總出貨量成長將近80%。此外，累計至9月的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率超過26%，記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也微幅成長將近1%，雙雙均刷新歷史同期新高。

執行長潘健成表示，近期陸續有NAND原廠宣佈減產或是降低未來季度的資本支出，顯示目前NAND Flash的市場狀況已幾乎接近底部，所有NAND原廠都面臨虧損與減產的嚴重壓力。換言之，NAND的市場價格很可能已經跌破製造成本，甚至低於現金成本，預期再續跌的機率與幅度將逐漸縮小。

潘健成接著說明，依照過去經驗，NAND價格下滑的過程，也將逐漸刺激使用者對於NAND儲存容量需求的上升，包括系統整合廠商(例如PC、手機、遊戲機等) 預期也都將透過規格的提升(例如 PCIe Gen3升級為PCIe Gen4、512GB SSD升級為1024GB SSD等) 來刺激消費者的需求，而上述這些調整都將有助NAND市場的供需平衡。

潘健成最後也強調，市場最壞的狀況已經快要過去了，雖然通膨、戰爭、疫情等因素造成了全球性的影響，但群聯將透過過去累積超過21年的市場經驗以及前瞻技術能力，再次向市場證明群聯是一家穩健成長、技術領先、且有能力降低市場波動影響的優質企業。