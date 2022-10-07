根據統計，今年來台股ETF規模增長前10名的榜單中，以國泰永續高股息ETF(00878)居首，無論是受益人數、發行張數、基金規模，皆展現三冠王之姿。截至9月30日為止，00878受益人數達696,513人，逼近70萬大關，今年來共激增逾41萬人。就規模來看，00878至(9/30)規模已達新台幣1,114億元，單就今年來看，規模大幅增加新台幣763.4億元。今年以來，新增台股ETF受益人數排名第二為元大台灣50（0050）。

市場持續擔憂Fed激進升息，但本周初美股迎來亮麗反彈，主因 ISM 製造業指數低於預期，9月製造業PMI下滑至50.9，市場普遍朝向好消息解讀，認為有望減輕聯準會接下來的升息壓力，加上美國8月職位空缺數降至14個月低點，顯示勞動力需求不再過度緊俏，美股早前連三日(10/3-10/5)大漲，帶動台股本周多日反彈收紅，雖然今早早盤台股市場因擔心升息氛圍，盤勢不如預期，但Fed前置性升息態度明確，通膨應有望置頂回落，讓投資人對第4季台股行情懷抱希望。

回顧今年前3季，市場因通膨飆升、利率走揚，讓市場股債市波動加劇，也讓存股族的目光進一步鎖定在較具有抗跌、抗波動特性的高股息個股及ETF。根據投信投顧公會資料顯示，台股中高息ETF至8月份檔數已增至9檔，合計規模也突破3,000億元大關至3,003.09億元，受益人數合計亦增加至180.83萬人。此外，再進一步觀察今年來台股原型ETF的規模、受益人數、發行張數變化，在規模增加前10名的榜單中，投資聚焦高息族群者強佔4檔，顯示高股息ETF人氣相當旺，不僅不受大環境影響，買氣及人氣有增無減。

展望第四季，國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑表示，受惠美歐股市反彈，台股本周初盤勢見反彈，拉抬投資信心，加上第4季通常是傳統消費旺季，台股指標性大廠也見好消息，例如代工大廠廣達擺脫長久以來的代工宿命，有望拿下全球第5大汽車集團通用的自駕車載電腦JDM(共同開發)/ODM訂單；另外，在車用電子及雲端運算訂單強勁下，市場認為電源供應器大廠光寶科第四季營運有望超越第3季，且成長動能將延續到2023年。再加上大盤目前位階來到5年線左右，為長期價值投資者可做留意的點位，惟市場波動仍大，現階段投資人不妨以高股息ETF做為參與後市的投資工具。