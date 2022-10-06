台灣太空衛星發展預算積極推動「2026自製火箭升空」，第一金太空衛星ETF(00910)基金經理人牟宗堯表示，韓國在今年6月成功發射自製火箭「世界號」，火箭發展項目雖在太空產業占比不高，但屬於衛星發展的關鍵技術，也等同於開啟太空產業寶庫的大門，衛星供應鏈各項零件，需承受極端環境條件，台灣積極推展火箭衛星相關技術，其中更鎖定衛星材料鏈、長距離通信設備等。

各國競相拚太空預算，未來5至10年太空經濟火力十足！觀察各國太空預算規劃情形，國科會最新提出的科技預算規模大幅增加13.8%達1383億元，太空科技發展成台灣重要預算項目；台灣科技競爭對手韓國，2023年預算案大力投入2兆韓元進行宇宙航空產業技術與人才培育等。

各國太空經濟發展持續蓄積能量，第一金太空衛星ETF(00910)基金經理人牟宗堯指出，主要國家競相提高太空發展預算，下年度科技部預算也特別聚焦太空發展領域，提升台灣太空產業競爭力，太空衛星供應鏈發展集結資金、人才、技術、材料資源等，各項火力齊備，有利太空經濟擴大推進。

牟宗堯說明，近期國際政治衝突事件頻傳，加上近兩年疫情襲擊、美中貿易戰、國際供應鏈重組等，都是促使各國積極加碼科技研發預算，包含國防安全意義的太空衛星等先進科技預算，也成為重中之重，在各國不斷投入航太發展的同時，太空衛星經濟成長潛力更是備受到期待。

女股神伍德(Cathie Wood)在9月底重新啟動加碼太空衛星類股，Rocket Lab(火箭實驗室)成為重要加碼標的，此外，在伍德投資所管理的太空探索、自動化機器人等主動式ETF中，衛星通訊股Iridium佔相當投資比重，這兩檔太空衛星概念股分別在小型火箭發射與衛星通訊系統商業合作有顯著成果，太空財成長空間可期。

台灣唯一一檔掛牌交易的第一金太空衛星ETF(00910)追蹤Solactive太空與衛星指數，核心主軸包括衛星設備與通訊服務、太空技術，先進衛星與航太零件等，可望掌握這波太空衛星發展商機。