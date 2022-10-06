蘋果iPhone 14新機拉貨挹注，PCB廠華通(2313)及軟板廠台郡(6269)9月合併營收同步攀峰，其中華通9月合併營收達76.14億元，月增5.93%，創下單月歷史新高，台郡9月合併營收為48.78億元，月增17.73%，亦是單月歷史新高。

儘管智慧型手機市場冷颼颼，但蘋果iPhone 14新機就是狂，上市後銷售傳佳音，連帶蘋果供應商業績也在拉貨動能挹注下展現強勁成長力道，受惠於HDI技術應用日益廣泛，各產品線均表現不俗，華通9月合併營收為76.14億元，月增5.93%，年增19.3%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為216.92億元，季增32.81%，年增23.57%，亦是單季歷史新高，累計前9月合併營收為555.73億元，年增28.29%。在蘋果iPhone 14系列新機及iPad強勁需求挹注，以及低軌道衛星出貨持續放量，目前華通HDI、FPCB、RFPCB、SMT等各產線製程稼動率已提升至高檔，營運可望一路旺至年底。

因應客戶訂單需求，華通今年擴增軟板10%-15%產能，重慶廠區也持續擴增新產能，隨著新產能加入，華通表示，第4季營運有望延續往年趨勢超越第3季，不排除再挑戰單季歷史新高。

台郡9月合併營收為48.78億元，月增17.73%，年增50.14%，為單月歷史新高，累計第3季合併營收為121.4321億元，季增66.09%，年增33.45%，僅次於2021年第4季，為單季歷史次高，累計前9月合併營收為289.47億元，年增24.34%。

台郡表示，公司今年將以精實管理及提升營運效率自動化進行體質改造優化成本架構，先維穩獲利再優化毛利率為營運首要目標。

台郡配合長期客戶及終端市場需求，在兩岸持續佈建產能，並將高雄生產基地定位為新創技術及高階產品產能中心，2022年原資本支出規劃在廠房及設備約為30億元至35億元，下半年將在預算25億元額度內於高雄和發產業園區新增取得土地，為未來10年長期扎根發展奠基，同時並感謝政府團隊全力支持襄助企業發展。