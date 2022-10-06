今年以來不確定因素環伺，觀察有台股VIX指數之稱的台指選擇權波動指數表現，日前再度觸及25，但回顧過去五年當指數超過25，意味市場恐慌情緒達到相對高點，台股則來到相對低點，逢低布局時點浮現，有利反彈向上，穩健型布局可透過台股高息ETF分批建立部位參與行情。

投信法人表示，今年以來受到先前缺工缺料引發的供應鏈通膨、俄烏戰事爆發使得能源與大宗商品價格進一步飆漲，加劇通膨疑慮，主要央行紛紛祭出鷹派升息因應，在國際股市震盪劇烈的干擾下，台股也頻受挑戰，繼2020年3月後，再現熊市等級修正。

觀察過去五年台指選擇權波動指數超過25，後一個月、後三個月、後六個月台股均表現不俗，平均漲幅2.17％、5.76％、12.51％，平均勝率83％、77％、90％。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，雖然今年來台股表現受國際利空影響而承壓，但從整體本益比評價面、股利率水準等都顯示，台股長期投資機會浮現。對存股族而言更是中長線佈局契機，不僅能享有股息，又有潛在的資本利得空間可期，建議伺機分批建立台股高息相關ETF部位，把握契機，強化投資穩定性。

謝明志指出，挑選台股高股息ETF時，除留意股利率外，基於不是每個產業都有超高息的股息率，建議應進一步辨別各檔ETF投資組合差異，挑對產業投資，才可獲得真高息，甚至可同時兼顧成長性。

此外，ETF追蹤指數的指數審核時間點，對於是否能精準卡位高息，也相當重要，可多加比較考量，選出能兼顧高息與穩定成長特性的ETF，來因應市況變化。