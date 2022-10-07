連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2022年9月自結合併營收1.57億元，雖月減9.31％、仍年增達24.7％，創同期新高、歷史第四高。第三季合併營收4.91億元，季增5.45％、年增達32.23％，連4季改寫新高。累計前三季合併營收13.88億元、年增達22.47％，續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，9月營收雖受開學季及營業天數影響而略減，但仍創同期新高，顯示單月營收已恢復疫情爆發前正常趨勢，疫情衝擊已逐漸下降。未來將持續密切觀察疫情狀況，因應市場變動即時調整及提升經營策略，以迎接第四季及明年到來。

截至10月初，「麥味登」全台總店數維持830家，「炸雞大獅」海內外店數自70家增至73家。而甫逾9月26日落幕的2022台灣連鎖加盟創業大展台北展，創業加盟人潮較以往大增，揚秦旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」亦有不錯斬獲，為第四季開局立下穩固基礎。

展望後市，卓靖倫表示，隨著國門逐漸開放，旅遊業及餐飲業將有機會迎接新一波商機，但同時也需做好事前準備，以迎接國門開放帶來衝擊。揚秦將於第四季加強並提升展店數，盼營運續創佳績。

同時，為響應聯合國永續發展目標，揚秦9月17日參與台灣美化協會創立20周年於桃園國小舉辦的清掃活動，挽起衣袖為地球永續發展盡一份心力，讓台灣的人文社會環境更加美好。