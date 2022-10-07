品牌廠宏碁（2353）公告9月合併營收271.62億元，月增34.19％、年減2.74％，第三季合併營收648.61億元季減一成、年減兩成，但皆仍有優於疫情前的表現。

宏碁表示，在後疫情時代下、PC事業衰退之際，減少庫存、改善現金部位及建立多重事業引擎的營運策略，持續強化宏碁集團在經濟情況變動下的韌性。其中，來自非PC及顯示器之事業營收，在第三季已占達整體營收的22.9％。至於孵化中的新事業也多展現出亮眼營運表現，如安圖斯科技及宏碁智新，第三季自結營收就分別有211.3％及24.9％的年成長 。

此外，在消費性PC市場需求持續疲軟的同時，宏碁在電競桌上型電腦及商用桌上型電腦兩產品線，亦仍有成長動能，其第三季營收並分別有年增14.2％和8％的表現。

累計宏碁今年前九月合併營收為2,155.82億元，雖較去年同期減少7.26％，但續站2015年來同期次高。其中，旗下已多達9家的上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司，今年以來的加總累計營收年增幅達21.8％、表現持穩增溫，另來自非PC及顯示器之事業累計前九個月營收則有15％的年增長。