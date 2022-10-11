量測儀器大廠致茂(2360)公布2022年9月自結合併營收22.92億元，僅月減0.8％、年增達58.45％，創同期新高、歷史第三高。使第三季合併營收66.6億元，季增達34.94％、年增達55.78％，創歷史新高。累計前三季合併營收159.94億元、年增達23.09％，續創同期新高。

其中，致茂母公司9月自結營收11.51億元，雖月減27％、但年增達32％，帶動第三季自結營收達41.7億元，季增達12％、年增達50％，亦創歷史新高。累計前三季自結營收約107.57億元、年增達36％。致茂表示，主要受惠電動車相關檢測設備銷售成長帶動。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明先前法說時表示，第三季訂單出貨狀況不錯，希望全年營運軌跡維持往年常態，即高峰落於第三季、下半年營運優於上半年。同時，上半年毛利率58.8％超乎預期，希望下半年能維持穩健。

黃欽明指出，受惠電動車產業大趨勢，電動車電池所需的化成檢測設備，將成為營收主要貢獻來源，增添下半年一站式解決方案營收動能。半導體及Photonics測試設備則將受惠於5G相關及高速運算（HPC）市場持續發展，持續帶動相關營收貢獻。

而量測及自動化檢測設備方面，致茂將持續聚焦綠能科技相關檢測設備，包括電動車及儲能設備相關零組件、電池芯電池模組電池包、智慧電網及5G伺服器等相關產業的電力電子測試需求。