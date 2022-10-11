美股10日收黑，晶圓代工大廠台積電(2330)美國存託憑證（ADR）挫跌3.31％至67.44美元，創2020年7月底以來逾26月低點，使今（11）日股價開低重挫7.08％至407元，亦創2020年8月中以來逾25月低點，市值再度跌落11兆元關卡、降至約10.55兆元。

台積電ADR近2個交易日挫跌9.29％，與台積電7日收盤價新台幣438元計算，收盤價67.44美元折價約2.47％，使台積電今日補跌重挫，市值最高縮水達8038億元、影響加權指數約257點，早盤跌幅仍達逾6.5％。

美國商務部日前宣布擴大半導體限制措施，未來美系廠商應用於數據中心、AI、超級電腦等高速運算（HPC）領域的CPU、GPU、AI加速器等晶片，皆需經過審核才能出口至中國大陸，而各晶圓代工廠恐怕將無法再為任何陸系IC設計公司製造提及的上述晶片。

市調機構TrendForce認為，目前陸系或美系IC公司HPC相關晶片多委由台積電製造，主流製程為7奈米、5奈米或部分12奈米。未來不論是美系廠無法再出口至中國大陸、或陸系廠無法進行開案、量產投片，均為台積電7奈米、5奈米製程未來訂單狀況帶來負面影響。

台積電2022年9月自結合併營收2082.48億元，月減4.5％、年增達36.4％，改寫歷史次高。使第三季合併營收6131.43億元，季增達14.8％、年增達47.9％，連9季改寫新高，表現略優於財測預期。累計前三季合併營收1.63兆元、年增達42.6％，續創同期新高。

台積電將於周四（13日）召開線上法說，說明第三季營運狀況及營運後市看法。由於近期超微（AMD）、輝達（Nvidia）等主要客戶陸續下修財測展望，是否影響台積電短期營運成長展望、先進製程進展、對供應鏈庫存調整最新看法等，預期將成為法人關注焦點。