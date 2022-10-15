針對民進黨台北市長參選人陳時中的選情，有民進黨高層認為，民進黨政績，仍足以支撐陳時中北市選戰。YouTuber桃園孫先生對此進行網路民調，有92%的人不認同民進黨高層判斷，僅有6%認同民進黨高層判斷。有年輕人竟表示，「今年的要事，就是要下架民進黨呀！」

YouTuber桃園孫先生針對「民進黨高層表示，執政成績足以支撐陳時中，對台北市選情不悲觀。請問您？」進行網路民調，有1.4萬人投票。高達92%的人不認同民進黨高層判斷、6%認同民進黨高層判斷。

網友紛紛表示，「他們要基層的選票， 可是高層卻活在自己的世界」、「陳時中防疫做得那麼爛，還好意思出來選台北市長，笑死人了」、「民進黨從口罩疫苗到快篩，如何凌遲台灣百姓，防疫是全民自律才有今天的成果」、「今年的要事，就是要下架民進黨呀！」

另外，桃園孫先生也針對「立委問陳明通對余正煌抱歉嗎？陳明通說陳局長不回答陳教授的問題，請問您？」進行網路民調，1.3萬人投票，竟有94%的網友不認同陳明通的說法，僅有4%認同陳明通說法。

網友對此表示，「不認同，但說真的不回答總比回答殺傷力來的小，回答了不管是否抱歉都不對，乾脆不回答」、「今日的陳明通，不回答昔日陳明通的一切問題」、「玩文字遊戲，這還有人信」、「哇！國家危險了！我們的情報頭子竟然是一個多重人格分裂的患者。」