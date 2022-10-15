民眾黨主席、台北市長柯文哲今赴內湖幫台北市議員候選人陳宥丞站台，在致詞時，柯文哲提到，他不擔心陳宥丞的選情，但比較擔心無黨籍台北市候選人黃珊珊，他說，自己2018年參選連任時，都沒有拜託別人，但他現在比黃珊珊還焦慮。柯文哲直言，為什麼國民黨台北市長候選人蔣萬安的票比較高，因為大家都怕民進黨台北市長候選人陳時中當選，但他看了民調，陳時中不會當選就放心。

柯文哲提到，黃珊珊當副市長3年都用台大醫學院的方式訓練她，所以其他候選人是否能當市長還沒證明，但黃珊珊絕對能當台北市長，她接上去做就可以了，他也說，為什麼新北市長侯友宜民調會很高，因為他當了8年副市長，對市政都很熟悉，直接能當市長。

話鋒一轉，柯文哲也詢問現場的民眾，有人會投陳時中嗎？「如果有人會投他，那就來前面我給他個別教育」，他說，如果不是同樣在醫界還不會那麼火大，陳時中護航高端的事情是他的底線，陳一開始不買疫苗，比較笨就算了，但護航高端太明顯，現在打高端都不能入境美國，連去都不能去，入境日本也要花3500元。

柯文哲還指出，這場選舉一開始他有點焦慮，因為畢竟台灣還是負面選舉，為什麼蔣萬安的票比較高，因為大家害怕陳時中當選，但他看過陳時中民調，陳時中不會當選的，所以在這個恐懼解除後，投一個比較好的，拜託大家。

至於蔣萬安的部分，陳時中說，他對市政不熟悉，上任後至少要3年才會搞懂，但如果是他的叔叔伯伯幫他做，可能又會烏煙瘴氣。所以為了黃珊珊選舉拜託大家，投給黃珊珊一票就是投給自己一票。