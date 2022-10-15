中央選舉委員會昨公告公職候選人財產申報，無黨籍台北市長候選人黃珊珊名下2筆土地都在新北市汐止區金龍段，4筆建物也在此處。對此，黃珊珊15日受訪解釋，房子是20年前結婚時買的，不是很多筆，只是有多筆地號和建號，但其實就是一間房子而已，看起來好像很多，但只有一間，「因為我也買不起台北市的房子」。

黃珊珊上午與柯文哲同台出席台北市客家文化主題公園開幕，被問到土地、建物都在汐止，是否因為買不起台北房子。黃珊珊解釋，房子是她20年前結婚時買的，雖然有多筆地號和建號，看起來很多，其實只有一間房子而已，因為當時買不起台北的房子，汐止又因淹水問題很便宜因此購入。

黃珊珊指出，她後來在台北市北投區有個小套房，但她也感嘆地說，在台北市置產真的很辛苦，自己是高雄上來的孩子，非常了解所有年輕人想在台北市生活、結婚、生子、置產的心情，這很不容易，她都能感同身受。

黃珊珊強調，她不覺得在台北市沒有房子有什麼關係，租房子也可以在台北生活，但這些辛苦她都知道。