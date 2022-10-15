中選會14日公布全台縣市長和議員候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政擁66筆土地和15筆建物等，由於先前自己曾自稱為土地公，後也遭網友封為真正的土地公。對此民進黨桃園市長候選人鄭運鵬點出，張善政今年6月購入中壢的房產，這筆紀錄比較奇怪，並非其戶籍所在地龍潭，質疑是否與朱立倫有關。

鄭運鵬表示，張善政長期坐領高薪並擔任大官，有自己財務上面的操作和考量，這部分我們都尊重，不過他除了有多筆土地，這比較和一般人不一樣以外。另外我還有發現有1筆他今年6月時在桃園中壢買了房產，這筆資料比較奇怪。

鄭運鵬質疑，張善政過去和桃園沒有淵源，也不是參選桃園之後入住龍潭的所在地，所以這筆到底是為了什麼？過去一段時間國民黨主席朱立倫用突襲的方式請張善政到桃園參選，是不是和這筆土地的買賣有關？這點就有必要請張善政和國人說明，張善政的土地有畸零的、農地的、都會的、新店的、花蓮的、桃園的琳瑯滿目，這部分要請他自己解釋。