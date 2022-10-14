國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘財產申請現金存款有5百多萬元。（謝明俊攝）

民進黨提名參選徐定禎與妻子楊士儀存款有27萬元，是3人中最少的。（謝明俊攝）

年底9合1選舉苗栗縣長參選人財產申報資料14日下午正式出爐，3個主要競爭對手中，縣議長鍾東錦夫妻倆共有土地159筆，18棟房地產，存款1億多元，財富實力最為雄厚，謝福弘夫妻則只有2筆土地及2筆房產，存款有526萬元，至於民進黨提名的參選人徐定禎夫妻土地及房產共有6筆，但存款只有27萬元。

9合1選舉即將在11月26日投票，參選人在登記參選時，都須繳交財產申報資料，中央選委會14日開會審核參選選人資格無誤後，14日下午正式公布。

參選苗栗縣長的3個主要參選人鍾東錦、謝福弘及徐定禎中，鍾東錦及妻子陳美琦兩人名下擁有土地共159筆，包括在苗栗縣三灣鄉、卓蘭鎮、竹南鎮、南庄鄉、後龍鎮、通霄鎮、獅潭鄉、銅鑼鄉、頭份市、桃園縣八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮等地區。夫妻兩人擁有房地產共18棟，包括在苗栗縣頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、桃園縣八德區、新竹縣竹北市、新埔鎮及湖口鄉。夫妻名下有3部高級轎車，包括賓士、BMW、以及豐田各1部。存款則有1億1千7百餘萬元，股票則有11筆，目前現價約433萬元，保險保單則有25筆，約1億7千2百餘萬元，債務則有1億3千6百萬元

徐定禎與妻子楊士儀名下擁有苗栗市、頭份市等土地4筆、苗栗市及頭份市房屋2棟，夫妻兩人現金存款27萬元、股票12筆市值約22萬元，壽險保單2筆約107萬元，另外，楊士儀的購屋借債有1筆250萬元。

謝福弘則名下有土地2筆，謝福弘與妻子黃璟芬各有苗栗市房產1棟，現金有1百萬元、夫妻倆人存款共有新台幣526萬元、美金3萬餘元，保險保單則有5筆共409萬元，債務則有291萬餘元，都是房屋貸款。