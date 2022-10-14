民眾黨桃園市長候選人賴香伶（前排中）。（蔡明亘攝）

中選會今公布年底九合一選舉市長、市議員候選人財產申報資料，其中民眾黨桃園市長候選人賴香伶與丈夫存款有318萬857元，不動產土地6筆、建物2筆；無黨籍桃園市長候選人鄭寶清與妻子則登記存款6619萬7407元，不動產土地12筆、建物1筆，債務高達7億1720萬元。

據中選會財產申報公告，賴香伶與其丈夫登記存款共有318萬857元，15筆基金共計35萬2661元、9筆保險則有240萬8079元。不動產部分，土地共有6筆皆在台北市南港區，建物2筆同在南港，另還有一輛20多年的TOYOTA登記在她名下，並無股票、債券與債務。

鄭寶清與妻子登記存款6619萬7407元，債務共3筆合計7億1720萬元，用途為購置土地與房屋，事業投資1筆共840萬元，以上全登記在其妻子名下。

鄭寶清與妻子的不動產部分，土地共有12筆，分別在宜蘭礁溪鄉2筆、桃市蘆竹區3筆、新北八里區3筆，北市北投區2筆、桃市桃園區2筆，建物僅1筆在桃市桃園區。2人名下皆無登記汽車、股票、債券與基金，也沒有任何一筆保險。