桃園市教師會與桃園市各級學校產業工會今天拜訪桃園市長參選人鄭寶清，為16號即將到來的教育政策論壇做熱身準備，瞭解桃園教師目前的困境，並且對教師會提出的各項訴求研討。

桃園教師會提出八大訴求包括，第一，加強落實行政減量，回歸教育本質。第二，保障代理、兼任教師權益，給足應有之待遇保障。第三，國中小降抵員額管控，合理化員額應員額化。第四，高中增加合理化員額，紓解108課綱人力缺口。第五，改善工作環境，確保特教品質。第六，國小總務處長專職化。第七，通盤考量各校需求，增加教育局資訊人力，以局端專業規畫後至各校執行，減輕學校資訊人員負擔。第八，降低幼教師生比，教育品質再精進。

鄭寶清強調，今日針對特教與幼教都和對方做特別的瞭解與討論，自身之教育政策中即有提出重視特種教育的健全機制，修改特殊教育的繁雜行政程序，推動特教者的雲端系統資料庫的升級、追蹤及數位化，改善特殊教育目前於升學時轉銜機制的缺失，以延續進行更完善的融合教育，保護並強化特教生的教育機會與權利，減輕其家庭的身心負荷重擔。

關於幼教，則提出全面盤點閒置校舍，轉型為（準）公托幼兒園，並增加幼兒運動場的規劃空間，使教育資源作更有效能的運用、分配及整合，以強化「公共幼兒園擴增計畫」，使幼兒就讀公共化及準公共幼兒園的比例可逐步提升至6 成以上的覆蓋率。

最後鄭寶清說，桃園應該跟進雙北逐步將國小總務組長專職化，讓總務組長甚至相關組長不再由專任教師兼任；同時對代理、兼任教師權益保障給予承諾協助改善。目前之教育政策面臨到很多問題，從幼稚園至高中，無論是教育資源的分配，以及師資的提升，甚至到2030年國家發展的雙語政策，這些都是政府應該審慎思考並且去面對的，教育問題不僅僅侷限在學生權益問題，包括教師與相關教育人員的問題都需要通盤考量，來應對整個教育政策環境的改變。