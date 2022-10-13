無黨籍桃園市長參選人鄭寶清13日出席桃園市政座談會，針對桃市產總提出的教育、消防、醫護、客運及移工共5個議題闡述意見，他認為市府要有健全的財政便能解決所有問題，另也批評現在的民進黨不僅沒收黨內初選、用網軍治國，還控制媒體讓他的政見無法露出，頻頻攻擊他，更直呼「沒有我的背骨哪來現在的民進黨？」。

鄭寶清表示，每個產業都有不同的困難處，所有問題可以總結成民主、自由、公平及人權的問題，只要有關人的問題就需要兼顧財務，市府若有健全的財政便能解決所有問題，由於問題太多因此解決問題要看到根源，而不是單一解決。政府若有健全財政又清廉，自然會吸引企業投資，進而帶動產業升級，人民所得增加後，政府就會有更多財務來解決各單位的問題。

鄭寶清批評，政府都把人民的錢亂花掉，桃園市內蓋了很多天幕，根本是天價的遮雨棚，桃園的天幕1坪要價14萬元，都可以在藝文特區蓋最貴的豪宅，而且甚至沒有建照、執照，八德國民運動中心有建照、執照照樣倒塌，何況是沒有建造、執照的天幕，未來若發生危險誰要負責？市長鄭文燦還對外宣傳天幕是臨時建築可以隨時拆，市府卻說這是我為了選舉不惜抹黑，那為什麼有的2萬，有的4萬價格如此不均，錢都跑到哪裡？

鄭寶清指出，有人搶功說鐵路地下化是自己爭取的，但時任行政院長林全曾說是我極力爭取、說服鐵路地下化能替桃園賺到超過3000億元，這才將高架化改為地下化。他說，政治不是為了自己的私利，是為了台灣的未來，「政客追求下一次選舉的勝利，政治家則是追求下一代的幸福」，桃園市民的困難與需求都是下任市長應該努力的方向。