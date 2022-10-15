身為「藍營一姐」最強母雞台中市長盧秀燕，除了力拚連任外，全台候選人也都到台中與盧秀燕同台，盼能拉抬選戰聲勢，國民黨台北市長候選人蔣萬安今也將南下到台中與盧秀燕合體；對此，蔣萬安說，未來在城市治理和市政規畫，一定都會跟盧市長交流請益。

蔣萬安表示，盧市長是他在立法院的前輩，並肩作戰的好同事，在過去4年，盧市長在台中城市治理成績，得到市民的肯定，每次民調和六都評比滿意度，都得到極高的肯定，未來城市治理市政規畫，一定會跟盧市長交流請益，共同目標讓市民朋友安居樂業，讓生活越來越好。