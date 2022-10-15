國民黨台北市議員徐巧芯留言。（圖／截自臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中13日在傳統市場拜票時，遭攤商嗆聲「請問部長為什麼3+11沒有會議報告？為什麼3+11沒有會議記錄？部長不懂百姓的苦！」陳隨即轉頭就走，沒有回應。媒體人朱凱翔狠酸，這就是所謂「山不轉路轉，架不走我走」，陳又「加分」了；國民黨台北市議員徐巧芯也現身諷刺，「我大阿中說什麼做什麼都是對的！vote me vote me」，獲得破千人按讚。

《TVBS》13日報導指出，陳時中當天在傳統市場拜票時，被攤商質疑「請問部長為什麼3+11沒有會議報告？為什麼3+11沒有會議記錄？部長不懂百姓的苦！」陳面對嗆聲轉頭就走並無回應，繼續往前行進拜票。

朱凱翔昨（14）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文評論，陳時中的反應就是「正所謂『山不轉路轉，架不走我走』，超級霸，加分，又加分了！蒿吐露絲（英文音譯網路用語，義指『怎麼會輸』）」。此文獲得超過5500個讚、破320則留言。

徐巧芯本人也親上陣留言：「你說超級霸為什麼不會被出征？不管啦！我大阿中說什麼做什麼都是對的！vote me vote me。」也獲得超過1100人按讚，網友紛紛回應：「阿中：我就狂妄」、「吾乃巨嬰陳時中是也」、「大阿中無所畏懼，滿身箭也不怕，去哪都被罵，感覺有點抖M屬性」。