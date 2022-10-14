日本自10月11日起開放自由行、恢復免簽，但是日本不認可高端疫苗，若接種高端疫苗的民眾只能花3500元自費做PCR。前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中則向高端族群道歉。中天新聞針對「日本不認可高端，陳時中道歉『打疫苗不是為出國』，你覺得？」進行街訪，有年輕人則直言，陳時中「很奇怪」，他說打疫苗，不是為了出國，可是不打疫苗，出不了國呀。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》14日派出記者辮子妹針對「日本不認可高端，陳時中道歉『打疫苗不是為出國』，你覺得？」進行街訪，辮子妹對此表示，打疫苗不是為了出國，但很多年輕人認為 ，打了高端，卻害人不能出國。

年輕人紛紛表示，「道歉能解決問題嗎？他很奇怪，他（陳時中）說打疫苗，不是為了出國，可是不打疫苗，出不了國呀」、「會覺得很X呀，為什麼出不去」、「事實就是不被認可嘛，所以他必須得做出一些回應，所以他就必須得道歉，除了道歉，他也不能做別的事情呀」、「不一定要去日本，日本可以之後再去」。

還有一位年輕人直言，「打了還不能出去玩，就…，就很白癡呀」。同行同學則表示，「他（陳時中）現在就是要去選舉嘛，他當然什麼事情都不用負責呀，要選舉的人最大，這是台灣的政治文化。政治人物都很會道歉呀，而且他道歉的態度，可以比我們更誠懇，因為他們是專業訓練過的」。一位先生甚至認為，「當初整個政府護航高端，真的太離譜了，明眼人都看得出來」。