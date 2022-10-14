對於民進黨台北市長參選人陳時中13日在傳統市場拜票時，被攤商質疑「請問部長，為什麼3+11沒有會議報告？」王世堅在《新聞大白話》表示，他如果在現場，會跟陳時中說，是不是回答一下！

根據《TVBS》報導，民進黨台北市長參選人陳時中13日在傳統市場拜票時，被攤商質疑「請問部長，為什麼3+11沒有會議報告？部長不懂百姓的苦！」不過陳時中對此並無回應，仍然往前行進拜票。

另據《Ettoday》報導，國民黨台北市議員秦慧珠透露，有一次問陳時中選舉體驗如何，陳時中苦笑回答，「要常講一些不想講的話」。

而《新聞大白話》政論節目質疑，「有痛可以跟我講」、「不要太不滿」、「要怪就怪病毒」等，哪一句話是陳時中不想講的？

對於陳時中在市場拜票被攤商嗆「為什麼3+11沒有會議報告？」王世堅在《新聞大白話》表示，那一場雖然到他的選區，但他沒有收到通知，並不知道，如果在現場，都會跟他說，是不是回答一下！是旁邊的助理人員都一直推著他往前走。