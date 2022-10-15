九合一選舉腳步近，台北市藍綠白爭搶市民支持，大安區信維國宅先前資掛看板表態支持無黨籍台北市長候選人黃珊珊，國民黨蔣萬安日前赴該處關心時，還提出公辦都更新政策表達誠意，民進黨陳時中則選在今天前往拜訪，藍綠「拔樁」意味濃厚。對此，黃珊珊15日受訪表示，每個人都去關心是好事。

信維國宅為屋齡50年的6層樓住商混合建築，一樓設有百家店舖，2樓以上有489戶住戶，裡頭多為年長失能長輩和外籍移工，屋況也不佳。該大樓雖已收集到7成住戶同意書，卻因未達到公辦都更的9成同意門檻，至今尚未都更。

黃珊珊過去以副市長身份表達關心獲得地方支持，蔣萬安、陳時中更在近期以候選人身份前往關心，被視為拔樁局動。對此，黃珊珊上午出席台北市客家文化主題公園開幕時表示，每個人都去關心是好事，她是因為下午有新書發表所以沒辦法去，但信維社區有開會，本來就是台北市民大家非常關心的事情，他們都是需要幫助的市民。