距離九合一大選剩下不到兩個月，「六都」更是兵家必爭之地，而民進黨也為了選舉喊出「抗中保台」的口號。對此，就有港媒拿出《卓越》雜誌13日發布的民調指出，有64.7％的民眾不同意台灣只發展「台美關係」而不需要任何「兩岸關係」，而「抗中保台」更招致了年輕人很多反彈，引發討論。

由兩岸圓桌論壇與卓越雜誌13日舉辦「美中戰略關係下，台灣局勢的挑戰與台灣的未來」論壇，前陸委會副主委、兩岸圓桌論壇理事長張顯耀發布最新「兩岸關係的民眾認知態度民意調查」，指出64.7％受調民眾不同意台灣只發展「台美關係」而不需要任何「兩岸關係」，更有79.3％、高達近8成的人認為，應同時重視「台美關係」與「兩岸關係」的發展。

根據港媒《中評社》的報導指出，民意希望台海降溫，發展兩岸關係，意向十分清楚，同時絕大多數的民調也顯示，台灣人民並不想為台獨而戰。該份報導也指出，之前民進黨每逢選戰必打反中牌，而國民黨則常打兩岸和平牌。但這一次民進黨的「抗中保台」似乎沒有效果之外，甚至還招到大量年輕人反彈，近年來台灣年輕人累積的相對被剝奪感更容易發酵，怨氣的出口將會是找執政的民進黨算總帳。