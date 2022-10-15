九合一選舉倒數剩不到兩個月，各縣市的候選人都摩拳擦掌的準備，尤其「六都」更是競爭激烈，民進黨也為了選舉喊出「抗中保台」的口號。對此，媒體人韋安今（15）日就在臉書上表示，綠營開始到處打「抗中保台」牌，但還不敢在新北打，因為新北市長侯友宜的政治DNA，就是「好好做事」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「這原因讓綠營還不敢在新北打『抗中保台』牌？」的文章表示，最近，綠營開始到處打「抗中保台」牌。韋安指出「在台北，陳時中說，『對我們而言，抗共保台是DNA』；在台中，副總統賴清德把蔡其昌類比成澤倫斯基。在新竹，蘇貞昌挺沈慧虹，喊話『選出來的市長不能向中國大陸招手』」。

韋安更點出「不過在新北，綠營卻沒對侯友宜打這張牌，跳過去了」，同時也強調「政治人物目前喜歡講這樣、那樣的DNA。侯友宜的政治DNA，就是『好好做事』，和人民一起追求未來的希望；而在危難時刻，有勇氣『能為人民擋子彈』，有人愛台灣，靠嘴炮、選舉和『芭菈票』。而侯友宜愛台灣，則是用行動、熱血和生命」。