前中研院院長李遠哲12日接受專訪時，感嘆民進黨二度執政之後，腐化的速度比過去更快，讓他失望，引發議論。對此，前民進黨立委沈富雄14日認為，李遠哲會講這段話是「忍無可忍」了，而這段話不僅對國家社會有用，也影響廣大中間選民的想法；他認為這對民進黨來說，「傷很重很重」

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，李遠哲是深綠，一定是忍無可忍才出來講這些話，這段話對國家社會有用，對民進黨很傷。沈指出，廣大的中間選民其實都有一個想法，也就是民進黨真的很爛，但是因為愛民進黨，所以會自問這個判斷是不是正確，如今聽到李遠哲這樣講，才發現原來跟自己一樣，「這個對民進黨的傷很重很重」。

此外，沈富雄認為，李遠哲這段話有一個缺點，就是李遠哲沒說他到底要負多少責任、到底錯在哪，2000年時，李說大家不要往下沉淪，要往上提升，顯然提升的希望是放在民進黨身上，向下沉淪是國民黨，這一次民進黨也沉淪了，代表全國都沉淪了嗎？沈進一步指出，李把唯一希望擺在副總統賴清德上面，但也質疑，難道沉淪的民進黨裡，只有賴一枝獨秀，能靠他提升嗎？「這沒一個交代」。

節目主持人趙少康則直言，李遠哲本身的責任要負，不能因為他講這段，過去教改的事情都沒有了，「歷史上自然有定位，自然有定論」。趙也質疑，李為何沒說該怎麼辦，只把整個希望放在賴清德不切實際，「你放在賴清德就能把台灣救起來？」