中廣董事長趙少康力挺國民黨台北市長候選人蔣萬安，卻遭爆料過往曾批評其父蔣孝嚴。趙14日晚間在臉書表示，「蔣孝嚴是蔣孝嚴，蔣萬安是蔣萬安」，請側翼不要亂做文章，「11月26日的台北市長選戰，唯一支持蔣萬安」。

趙少康近日遭質疑多年前反對蔣孝嚴打壓新黨，現在卻支持蔣萬安。趙解釋，當年蔣孝嚴是國民黨秘書長，他是新黨秘書長，本來就各有立場，但無論蔣孝嚴當時怎麼對待新黨，跟現在的蔣萬安有什麼關係？

趙少康說，他一向是直言無畏的人，凡事對事不對人，更不念舊惡，過去就過去了，他如今認為蔣萬安是一個很不錯的台北市長候選人，所以支持蔣萬安，這跟與蔣孝嚴的過去有什麼關係？把上一代的恩怨放到下一代身上，其器小哉。

「黑就是黑、白就是白」，趙少康認為，是非公道，清清楚楚，「蔣孝嚴是蔣孝嚴，蔣萬安是蔣萬安」，會用過去的事含沙射影、大做文章者，不但度量狹小，眼光也很短淺；而能夠分得清是非曲直，正是他和這些側翼媒體最大的差別。