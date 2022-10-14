南投縣長參選人許淑華致詞，拜託民眾讓國民黨全壘打。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕14日集結國民黨其他9位女性縣市長參選人，在太平體育場舉辦「十全十美女力挺台灣」聯合造勢晚會，彰化縣長王惠美也說，國民黨10位女力都很接地氣，請鄉親讓女力全壘打，有2022才有2024。南投縣長參選人許淑華致詞時表示，大家在各自的崗位上穩紮穩打，要讓民眾為國民黨執政的縣市感到驕傲。

王惠美強調，10位女力都很接地氣，每個人都用勇敢、溫柔、堅定的力量在治理，拜託鄉親讓女力全壘打，有2022才有2024。

王惠美說，自己是三個小孩的媽媽，治理彰化縣是以媽媽的角度，希望民眾都能安居樂業，因此彰化縣成立青年發展處，讓年輕人有窗口；努力招商讓青年有地方可以一起努力；彰化是農業大縣，透過縣府輔導，讓青農增加，讓農業更加不一樣；縣府在教育、長照也都不斷努力，讓孩子跟長輩都得到照顧。

許淑華表示，感謝栽培我的鄉親還有大家的支持，國民黨年底選舉一定能開出紅盤，今天10位國民黨女力共同連線，自己來自南投與台中有緊密的關係，立足南投放眼中部，未來南投跟中部的鄉親要共同創造更好的未來，也要連結國民黨執政的縣市，資源共享。

許淑華強調，希望藉由各位的力量，讓國民黨縣市長、議員、代表全部上壘，不只台中朋友多了一個南投的朋友，也是國民黨要給台灣土地最好的貢獻，每個人在自己的崗位上穩紮穩打，打出勝仗，讓民眾看到國民黨執政的縣市都是值得驕傲的，除了女力外，也有很多國民黨提名的男性參選人，拜託民眾讓國民黨全壘打。