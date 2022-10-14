國民黨新竹市長參選人林耕仁14日一早到香山區虎林里、虎山里向民眾致意，外界好奇，繼台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫之後，接下來還有哪些藍營大咖會來為他站台助講，林耕仁則預告，本周日16日「漢子」新北市長侯友宜將親自現身竹蓮寺與他合體。

林耕仁14日在市議員陳慶齡、吳國寶、里長參選人彭炫榮等人陪同下，在香山區虎林里、虎山里向民眾致意問好，展現林耕仁在香山區不分黨派的基層實力，隨後也在指澤宮參拜，為市民祈福。

由於香山是林耕仁「本命區」，香山民眾看到林耕仁回來拜票都非常高興，直呼「全家的票都是你的」、「一定會凍蒜」，還有民眾特地搖下車窗跟林耕仁加油打氣，讓林耕仁對接下來的選戰更加有信心。

林耕仁也提到，感謝侯友宜先前為他錄製的加油影片，並預告本周日16號下午，侯友宜也會親自現身新竹市竹蓮寺，和他及議長許修睿、黨籍市議員一同參拜，為新竹市民祈福，相信新竹市民也都非常歡迎侯友宜來新竹。

林耕仁也強調，侯友宜來到新竹市，相信對國民黨的三合一選情有極大的加分，對所有黨籍候選人也是一大鼓舞，更再度證明國民黨在新竹只有「正藍軍」。