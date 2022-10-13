陳宏昌因為忙遶境行程，因此並未致詞，也沒接受訪問。（李奇叡攝）

今天林佳龍也前往湧蓮寺參拜、參與遶境，陳宏昌同樣熱情接待。（李奇叡攝）

林佳龍和來往民眾互動。（李奇叡攝）

國民黨議員參選人吳訓孝以及王威元團隊也參與遶境盛會。（李奇叡攝）

新北市蘆洲湧蓮寺昨起連續三天舉辦禮斗法會，新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍分別在昨天、今天前往參拜祈福。湧蓮寺主委陳宏昌昨日致詞時，直言希望侯友宜能高票連任，但今天因為忙遶境行程，因此並未致詞，也沒接受訪問。

陳宏昌昨說，侯友宜對新北市的貢獻難以一下子說完，政績不勝枚舉，希望侯友宜能繼續連任，讓新北建設更加好。

今天林佳龍也前往湧蓮寺參拜、參與遶境，陳宏昌同樣熱情接待，和他一起從廟宇門口步入廳堂參拜，但由於緊接著就是遶境行程，陳宏昌並未發言，和昨日大力為侯友宜拉票形成強烈對比。

另外，除了林佳龍、民進黨立委林淑芬、議員陳啟能、李倩萍、李坤城、李余典、彭佳芸以及議員參選人顏蔚慈到場，無黨籍議員李翁月娥、國民黨議員參選人吳訓孝以及王威元團隊也參與遶境盛會。

林佳龍受訪時說，感謝陳宏昌邀請他來參加遶境活動，蘆洲三天大拜拜是地方上重要盛會，特別今天遶境，恰巧碰上我國邊境解封，「所有國人度過2年9個月，很團結地防疫，能夠逐漸恢復正常生活」。

林佳龍表示，今天的遶境活動他受到邀請，第一時間就說一定會來共襄盛舉，因為湧蓮寺是蘆洲的地方信仰中心，所以很高興能夠來到此地一同參與。