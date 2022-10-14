年底選戰升溫，「抗中保台」已成民進黨近來強調的選舉口號，一項最新的數據分析則顯示，若以10月1日為基準比較前後11天的聲量數據，在10月後，綠營抗中保台相關言論的聲量漲幅4.13％，藍營有高雄市前市長韓國瑜現身助選，其聲量成長幅度高達96.03%。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析「韓國瑜」與「抗中保台」相關網路輿情聲量走勢，顯示今年10月初之後，韓創造89243則聲量，而抗中保台相關言論在政治討論中創造約81090則聲量。若以10月1日為基準比較前後11天的聲量數據，在10月後，韓國瑜聲量成長幅度高達96.03%，相較抗中保台相關言論的聲量漲幅僅4.13％，相較之下，在此期間韓較具聲量爆發力。

該數據分析指出，目前看來，韓國瑜較抗中牌更具有聲量效應，網路數據分析也發現，國民黨黨公職及臉書親藍粉專熱烈討論韓國瑜，10月至今合計創造近9933則聲量。後續則待繼續觀察。