北韓中央通信社（KCNA）10月13日報導，北韓試射2枚長程戰略巡弋飛彈，再次成功展示北韓的戰術核武打擊能力。北韓近期8度試射飛彈、150架戰機升空演訓，的確讓東亞各國神經緊繃。

烏俄戰爭未平，台海及朝鮮半島局勢也不平靜，2022年10月初美國、日本、南韓在日本海舉行演習，對此北韓進行了一系列飛彈發射，多年來北韓不斷發展飛彈技術，擁有各種不同類型短中長程飛彈系統，甚至還具備能夠到達美國本土的彈道飛彈，這次發射飛彈顯然是針對美國與其盟國在該國周邊進行軍演反制行動，東北亞區域牽一髮動全身，一波未平，一波又起，北韓飛彈危機，恐連帶影響台海防衛安全情勢。

2022年10月10日，北韓領導人金正恩在慶祝北韓勞動黨成立77周年前夕，北韓進行多枚飛彈發射與演習，北韓要向美國與其盟國發出警告，並且展現出北韓的核武能力，證明自己已是核武俱樂部的成員國。北韓已放棄與美國的談判，並將發展防禦能力以保護自己的主權。尤其目前各國擔心烏俄爆發核武戰爭的可能性背景下，美國與其盟國面臨著遠東地區核武飛彈危機的威脅。

1948 年 10 月 12 日是蘇聯與朝鮮建交週年紀念日，2022年的北韓，同樣要與俄羅斯發展友好關係。2022年10月12日北韓媒體發布一篇文章《韓俄友好關係日益發展》指出，「俄羅斯與北韓不會允許任何侵犯主權的行為，將加強相互支持和團結」。身為俄羅斯傳統盟友的北韓，不但率先承認烏東公投結果，隨著烏克蘭承認日本北方四島主權之後，北韓則在遠東地區試射飛彈，反制美國、日本，替俄羅斯出口氣。

台海情勢趨緩，北韓挑釁又起，東亞區域安全情勢又再次受到考驗，東亞地區情勢不穩定，連帶衝擊台海情勢，尤其是美日、美韓同盟的基地，日本、南韓在四面受敵情況之下，還能夠協助美國一起「抗中保台」嗎？

日本面對北韓彈道飛彈威脅並不是第一次，日本向來奉行防禦政策，但是為了因應北韓飛彈威脅，日本海上自衛隊已擁有8艘神盾艦，活動海域包括釣魚台列嶼；配備神盾戰鬥系統的新艦艇部署在日本海，負責警戒飛彈威脅，對付北韓威脅，所有武器裝備，早就「傳便便」等著攔截飛彈。

2016年實施新安保法制，在新三要件之下可以使用最低限度的武力，雖然先發制人打擊是自衛隊戰略的一部分，但是日本無論是應對北韓還是台海衝突，美日同盟聯合行動，還是獨立作戰，目前雖然沒有使用武力的計畫，但是岸田內閣上台後加大美日韓戰略合作關係，積極協調美日韓合作，以防範北韓威脅。

無論是中國、俄羅斯、北韓對日本的威脅都能讓日本政府有藉口修改憲法、擴大自衛隊權力、增加國防開支、增加自衛隊裝備，加強日美同盟戰略合作。日本在北部與南部地區布下天羅地網，防備中國、北韓或者俄羅斯一整套戰略，自2017年以來，自衛隊戰略重點在於重兵部署北海道地區防範北韓、俄羅斯，2018年則是強化西南島嶼安全，2018年3月底成立負責日本陸上自衛隊部隊統一運用的陸上總隊，以及專門用於兩棲登陸作戰的水陸機動團，稱作「日本版海軍陸戰隊」，防範來自中國的軍事威脅。

在區域戰略合作部分，以美日同盟為基礎，AUKUS及四方會談力量，對中國、北韓、俄羅斯加重籌碼施加壓力。每年在印太地區附近都有大型演習，印太地區有多場軍事演習，從跨區、多國軍演，到日本、美國與其他國家雙邊的聯合演習，再到美日同盟與其他國家的聯合軍事演習，提高部隊間「互操作性」。例如2022月9月初，美同盟與澳洲、韓國、加拿大在關島海域舉行的「2022年印太部署」（Indo-Pacific Deployment 2022，IPD22）聯合軍事演習。

這類跨國、多國的「複合式」的戰略合作，不限針對單一威脅，南韓過去比較反日，自從新總統尹錫悅上任之後，經常看到南韓軍隊出現在區域演習之中，日美同盟與其盟國用行動共同回應來自不同的挑釁，複合式的戰略合作可以肆應不同的區域衝突，有利於美國與其盟國在印太維持區域秩序的一種形式。

烏俄戰爭下的歐洲戰線未平，印太地區戰線則是飛彈連環爆，各國為了因應各種危機分身乏術，疲於奔命，台海危機，台灣還是得當自強。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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