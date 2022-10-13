日圓兌美元匯價12日一度貶破146價位、改寫24年新低，摜破上月政府出手價位，讓在日本工作的外國人苦哈哈。根據日經中文網報導，在日本工作的外國人，他們比日本人更深切感受到日圓貶值帶來的痛苦，因為用日圓領取的工資換算成他國貨幣將大幅縮水，報導警告，如果日圓繼續貶值，也有可能影響日本企業徵才。

來自印度、在日本某企業擔任IT部門負責人的Ramani Pratap說，受日圓貶值影響，兌換盧比的匯率不划算了，「不想按現在的匯率匯錢回國」，他透露從半年左右之前開始，就減少給住在印度的家人匯款，一直讓家人花他之前匯的錢。報導提到，日圓走勢跌跌不休，盧比兌日圓從50來到77左右價位，這1年內上漲18%。

來自馬來西亞在日本金融機構上班的30多歲男子也感嘆：「如果日圓換成馬來西亞貨幣令吉，工資會減少大約15％。」；在日本做客房服務員、來自菲律賓的Michelle同樣面臨困境，她每月都給母親、親人和兒子寄學費，並每天確認匯率，選擇日圓兌菲律賓披索高的日子兌換，但最近日圓貶勢加劇，她無奈表示可以匯給家人的金額減少、非常頭痛。

隨著日圓不斷貶值，三菱日聯摩根士丹利證券經濟學家李智雄（Lee Chiwoong）說「比起日本，人才去國外可能會得到更好的待遇，日本可能會在人才獲得競爭中失敗」。

來自中國的IT行業的30多歲男性直言：「今後如果日圓繼續貶值，或許最好考慮在其他國家工作」。