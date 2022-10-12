「六甲山滑雪場」位在兵庫縣神戶市灘區的六甲山山頂附近。因為位在神戶市內，可搭乘電車與直達巴士前往，亦可租車自駕前往，交通非常方便。（五福旅遊提供）

藏王樹冰。（五福旅遊提供）

岐阜縣白川鄉的合掌村。（五福旅遊提供）

日本自由行開放，各大旅遊業者紛紛推出暢玩方案，推出日本各大城市自由行商品，除了秋季賞楓行程，冬季滑雪也是業者主力商品。

五福旅遊觀察，自今年8月開始，民眾詢問日本旅遊相關事宜與日俱增，根據五福旅遊調查統計，分類出市場上詢問度最高的三種自由行目的，分別是都會遊、主題式和景點導向。

針對都會遊的自由行規劃，目的地多以東京和大阪為主，主要活動為逛街購物、美食享用、以及參加特定活動等。然而多數人在這兩年多來因疫情幾乎沒機會出國，因此旅客在住的方面也有提高規格的趨勢，如OMO7大阪by星野集團系列這類好血統但中價位飯店的詢問度非常高。另外自由行往往在行前需花較多時間在規劃上，為減輕這樣的負擔，五福旅遊也會提供客製化服務，如協助預訂當地知名的餐廳，讓旅客在出發前有更多的心力放在處理其他的出國待辦事項。

在主題式自由行方面，旅客會以當季獨特的活動做為規劃方向，因此冬季裡的日本雪景也是國人赴日的主要動力之一。藉此五福旅遊特別推出Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊，讓滑雪者可以在渡假村內找到適合自己的分級體驗，且不同年齡也有專屬滑雪課程。此外，渡假村內也有完整的兒童活動與設施，讓同遊的親子小孩都能一起滑雪、玩雪、賞雪。如果是只想要淺嚐滑雪的體驗者，全日本除沖繩外幾乎都可找到不同特色的滑雪場，像是距兵庫縣神戶市約40分鐘車程的六甲山滑雪場，其雪道傾斜度平緩安全，是初學者熱門選擇之一。

第三類自由行則是以景點導向為主，以季節性景色做為考量，像是東北著名的藏王樹冰，民眾搭乘纜車從高空俯瞰那一株株被白雪覆蓋的針葉樹群，形成一個天然又奇特的樹冰景觀，其壯觀程度讓人為之驚艷。另外就是名聞遐邇的岐阜縣白川鄉的合掌村，在冬季時村內每一棟木屋的人字型屋頂都會覆蓋上一層厚重的白雪，宛如置身在格林童話故事裡的冬雪景緻。值得一提的，是白川鄉合掌村於1995年被聯合國教科文組織列為「世界文化遺產」，其歷史意義再搭配季節才有的獨特性，每年都是懂旅遊及愛拍照的人必訪聖地。

最近五福旅遊推出的「《歌詩達遊輪》莎倫娜號長崎、釜山賞櫻自主遊6天」以及「大阪FUJIYA富士屋5日自由行」兩支行程都在上架後沒多久即後補近千人，在在顯示消費者對於日本旅遊的渴望及實際行動力。