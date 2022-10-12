國民黨桃園市長參選人張善政今(12)日表示，「大」溪、「龍」潭、石「門」是桃園重要的觀光區，未來，他將整合觀光資源，強化景點的主題串連，結合交通路線配套，將三區串聯成為「大龍門環狀旅遊帶」。

張善政在臉書提及，他22年前加入宏碁，負責打造位在龍潭渴望園區的雲端資料中心，從那時開始，就被桃園龍潭一帶的風光深深吸引。從參選開始，張善政走遍桃園13個鄉鎮的魅力景點，更深深感受到桃園的美。然而，根據今年9月，交通部觀光局公布的報告顯示，桃園的旅次比率，已連續5年為六都之末！張善政質疑，為什麼目前桃園市府每年投入大量經費，卻無法有效打動大家到桃園觀光？

張善政表示，「大」溪、「龍」潭、石「門」是桃園重要的觀光區，有大量的天然美景、人文風光，他說桃園的行銷、規劃不該再炒短線，而是要以「永續經營」、「累積價值」的角度執行。張善政強調，未來他會整合這些觀光資源、強化景點的主題串連，結合交通路線配套，將三區串聯成為「大龍門環狀旅遊帶」，如此一來，不僅可以舒緩大溪、石門與北橫沿線的塞車問題，同時也強化了區域的觀光行銷，爭取國際觀光客！

打造桃園觀光「新三環」，張善政表示，第一環是「大龍門自行車環狀線」，串聯現有大溪、龍潭與石門的自行車道，打造「大龍門」友善自行車道，讓旅客騎乘自行車時，就能徜徉在最美的自然生態裡！第二環則為「大龍門觀光巴士環狀線」，張善政將推動「假日觀光巴士」環狀線，利用現有的石門水庫溪洲轉運站，加上規劃中的大溪埔頂轉運站以及預計在龍潭地區增設的轉運站，搭巴士就能輕鬆玩遍大龍門！

第三環則為「打造大龍門旅遊品牌」，張善政喊話，觀光不再各自為政！整合大溪、龍潭、石門觀光資源與觀光產業，推出規劃「大龍門pass套票」，一天就能在大溪逛老街、體驗花生糖製作、當茶農、吃活魚！體驗北台灣最棒多元主題、DIY體驗行程。