一名人妻控訴丈夫與女上司花花（化名）婚外情，兩人不僅共同編輯「二兔日記」行事曆，更多次在公開場合公然出雙入對、牽手等，甚至一起去日本東京、大阪遊玩；人夫更稱呼女上司為「兔兔」，甜喊「你就是被我抓在床上的兔兔」，人妻不堪受辱，提告求償100萬元，法官認為兩人行為確實侵害人妻配偶權，判處花花須賠償30萬元，全案確定。

據判決書指出，人夫與妻子在102年10月登記結婚，婚後育有2名女兒，人妻指出丈夫因工作結識了女上司花花，兩人進而發生婚外情，控訴花花明知丈夫為有配偶之人，仍常藉由職務之便，以Line通訊軟體聊天，言談間多次逾越一般男女間份際，還另以TimeTree軟體共同編輯「二兔日記」行事曆，以記錄其等之婚外情，且兩人多次於公開場合公然出雙入對、牽手或勾手互動。

此外，人妻還控訴兩人甚至於108年9月、12月間共同出國至日本東京、大阪遊玩，另於108年12月4日共同前往汽車旅館，兩人已超過一般正常社交行為應有之分寸，侵害了她的配偶權，提告求償100萬元。

勘驗兩人的對話紀錄及行事曆訊息，人夫甜蜜暱稱花花為「兔兔」，甜喊「你就是被我抓在床上的兔兔」、「是我心裡毛茸茸的一塊」、「太想兔兔了」等語，花花也回「很會鑽，鑽進心裡」；花花還曾叮嚀人夫要將保險套帶回家，回家後趕緊洗澡，顯見兩人間曾發生性行為，並彼此叮嚀要湮滅相關證據。

法官勘驗證據發現人夫曾多次在公共場合摟住花花腰部，或與其相互牽手、勾手一起步行，彼此肢體間有親密接觸，兩人之互動如同熱戀中情侶或夫妻關係，顯示兩人關係匪淺，而非僅止於男女普通朋友或同事間之正常社交關懷，已逾越一般社交行為分際。

法官認為兩人行為足以破壞人妻婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害人妻之配偶權，造成其精神上極大的痛苦，判處花花須賠償30萬元給人妻，全案確定。