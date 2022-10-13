北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓試射2枚長程戰術巡弋飛彈。

法新社報導，這是北韓一連串挑釁武器測試的最新一次，這些動作已升高朝鮮半島的緊張狀態，也加深外界對平壤可能進行2017年以來首次核試的憂慮。

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