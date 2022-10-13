北韓挑釁動作不斷 試射2枚長程戰術巡弋飛彈 07:532022/10/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓在平壤試射飛彈的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓試射2枚長程戰術巡弋飛彈。 法新社報導，這是北韓一連串挑釁武器測試的最新一次，這些動作已升高朝鮮半島的緊張狀態，也加深外界對平壤可能進行2017年以來首次核試的憂慮。 南韓軍方宣布 北韓再試射1枚彈道飛彈 近期7次發射飛彈 北韓：都是核戰術演習 金正恩親指導7度射彈 核戰術軍演給敵人嚴厲警告 #北韓 #挑釁 #動作 #2枚 #長程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奧地利總統大選投票結束 范德貝倫據推估贏得連任 03:522022/10/10 國際 北韓稱一連串飛彈試射是為了模擬核打擊 16:032022/10/11 國際 日推測北韓試射潛射彈道飛彈 已嚴重抗議 11:362022/10/09 國際 北韓再度試射2枚彈道飛彈 外交部：嚴正譴責 14:562022/10/09 政治 駐韓美軍整合防空系統 攔截北韓飛彈更有效 04:102022/10/08 焦點新聞 核武威脅不斷 尹錫悅：北韓無法得到任何東西 11:402022/10/11 國際 北韓駐聯合國大使批美釀動盪 要求停止聯合軍演 12:112022/10/12 國際 社評／北韓飛彈威脅下的中日關係 04:102022/10/11 焦點新聞 解決北韓核武問題 韓駐華大使：加強與北京溝通 23:152022/10/09 國際 解決北韓核問題 韓安保室長：將與中國密切合作 21:032022/10/12 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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