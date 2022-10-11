北韓表示，其最近實施多次的飛彈試射是對韓國進行核攻擊的「模擬」。情報顯示，該國正準備進行5年來的首次核武器試驗。

據英國BBC 11日報導，最近幾週，平壤發射了7次飛彈，以回應美國和韓國最近的演習。官方媒體發表了大量報導，稱這些飛彈用意在於攜帶戰術核武器。

這些是用於戰場的小型短程武器。他們說，北韓軍方使用假的戰鬥部（彈頭）版本來實施飛彈裝載的訓練。他們還聲稱已成功模擬襲擊韓國的軍事基地、港口和機場，並表示此次發射是對美國和韓國的警告。

這張由北韓政府於10日提供的照片展示了北韓在一個未公開地點進行的飛彈試驗（美聯社）

北韓國家通訊社（KNCA）報導了領導人金正恩實地監督和「指導」測試的照片。韓國總統尹錫烈表示，北韓使用核子武器沒有任何好處。「朝鮮正在推展其核子武器發展，不僅威脅大韓民國，而且威脅世界，」他說，

上個月，金正恩宣佈北韓為「不可逆轉」的核大國，並修訂了其法律，允許其先發制人地使用核武器，它以前的政策是只能使用核子武器來因應襲擊。

它今年還顯著加快了飛彈發射頻率，今年迄今為止進行了40多次飛彈發射——這是有史以來最多的一次。

過去兩週的大部分發射都是短程飛彈，一般都落在北韓和日本之間的海上。但朝鮮4日還向日本上空發射了一枚新型中程彈道飛彈。分析師表示，今年，包括火車和車隊在內的各種發射場地的北方試射導彈移動平臺將使這些武器實施打擊時，被摧毀掉的難度提升。

我相信北韓不會從核武器中獲得任何好處。

他們還指出，週一官方媒體的報道將最近的發射定為「戰術核作戰單位」（Tactical nuclear operations units），而不是將其純粹描述為飛彈試驗，這顯示出北韓現在已經開發了一個可以部署小型核武器的短程武器系統。