俄羅斯軍方10日朝烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11死、64傷，基輔地鐵站裡的避難兒童唱國歌，等待危機落幕。歐盟及北約已為此攻擊向俄方發出嚴厲譴責。

●烏克蘭：境內遭俄軍發射至少75枚飛彈 已11死64傷

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄羅斯軍隊朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的單一場攻擊就造成至少10死、60傷，而各地累計至少11死64傷。

法新社報導，扎盧茲尼將軍在社群媒體上表示：「恐怖主義國家俄羅斯對烏克蘭領土發動大規模飛彈和空中攻勢，同時也使用了攻擊型無人機。侵略者上午發射了75枚飛彈，其中41枚遭我國防空部隊擊落。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）傳出爆炸。這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。

烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）在推特發布的照片顯示，至少有一處爆炸發生於市中心的國立基輔大學（Kyiv National University）主要建物附近。

●三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃

烏克蘭至少10個城市10日遭到俄軍飛彈攻擊。在首都基輔，毗鄰主要火車站的南韓三星電子廠辦公大樓遭到波及，冒出濃濃黑煙；德國領事館所在的建築物也在這波攻擊中受損。

紐約時報報導，韓國三星電子在烏克蘭的辦事處在俄軍轟炸波及下嚴重受損，許多落地窗被炸到粉碎，大樓外觀也燒得一片焦黑。據報導，俄軍這波攻勢是自戰爭初期迄今，針對平民和關鍵基礎設施的最廣泛攻擊。

根據德國外交部，柏林駐基輔領事館所在的建築物也遭俄軍飛彈擊中。自戰爭爆發以來，該領事館一直無人使用。

●摩爾多瓦稱莫斯科飛彈越領空 召見俄大使要求說明

摩爾多瓦10日表示，俄羅斯攻擊烏克蘭的巡弋飛彈飛越該國領空，該國已召見俄大使要求說明。

法新社報導，摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）在推特發文稱：「今天早上，黑海的俄羅斯軍艦向烏克蘭發射3枚巡弋飛彈，它們飛越摩爾多瓦領空。我已下令召見俄羅斯大使，並要求對方解釋。」

波皮斯庫對俄國發動攻擊表達憤愾之意。「俄羅斯火線對烏克蘭各城市發動攻擊令人髮指，其中包括了首都基輔，還攻擊平民目標。俄羅斯必須停止殺戮。」

●歐盟批俄飛彈攻擊烏平民構成戰爭罪 北約譴責克宮

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭，至少造成11死、64傷。歐盟表示，莫斯科攻擊烏克蘭平民，構成戰爭罪；俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）則揚言，若再發生類似克里米亞大橋（Crimean Bridge）攻擊事件，將嚴厲回應。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發言人史丹諾（Peter Stano）指出：「以懦弱、令人髮指的飛彈攻擊平民目標，無差別地以人民為目標，情勢已進一步升級。」

「歐盟以最強烈措辭，譴責這些針對平民和民用基礎設施的令人髮指攻擊…這違反了國際人道主義法，這種針對平民的無差別攻擊行為構成了戰爭罪。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）10日也譴責俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭平民。

史托騰柏格在推文中表示，他已和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）談過話，史托騰柏格譴責俄羅斯恐怖無差別攻擊烏克蘭民用基礎設施。

●基輔民眾冷靜躲地鐵站 兒童唱國歌待危機落幕

烏克蘭首都基輔傳出數聲爆炸聲；影像畫面顯示濃煙竄向天際。當地民眾表示，地鐵站湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，顯然「有備而來」；避難所內的兒童則合唱國歌，每個人冷靜自制，未現恐慌情緒。

俄羅斯總統蒲亭9日才指控克里米亞大橋爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。烏克蘭10日就傳出數聲爆炸聲響。

烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）對中央社表示，聽到爆炸聲響後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵站避難。一入站發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠，現場有不少兒童。

她說，有民眾帶了毯子，也有人帶書，兒童則帶著他們的玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。避難民眾已做好充分的準備，現在只等待這一切落幕。身邊的一名懷孕婦女對她說，也許今晚不得不在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」。

●白俄總統控烏克蘭圖謀不軌 與俄軍聯手部署因應

白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）10日表示，他已下令軍隊與俄羅斯部隊一起部署在烏克蘭附近，以回應他口中基輔當局及其西方支持者對白俄的明顯威脅。

路透社報導，魯卡申柯的最新發言顯示烏克蘭戰爭有可能進一步升級，烏克蘭北方可能出現俄國與白俄的聯合部隊。

魯卡申柯說，他與俄國總統蒲亭同意部署一個區域性軍事集團，並於兩天前開始集結部隊，這顯然是在俄羅斯通往克里米亞的大橋8日遇襲之後。

烏克蘭則指控俄軍從白俄羅斯派出伊朗製無人機攻擊烏國。

烏國軍方在臉書（Facebook）聲明寫道：「敵軍使用伊朗製見證者-136（Shahed-136）無人飛行載具，從白俄羅斯領土（以及被俄國併吞的克里米亞半島）發動空襲。」烏軍還說，共有9架無人機被「摧毀」。

●俄羅斯靠烏克蘭邊境貝爾哥羅德州傳爆炸巨響

兩名目擊者告訴路透社，靠近烏克蘭邊境的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）可聽見巨大爆炸聲響，窗戶因而搖晃。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述多名地方官員所言指出，這場爆炸是由一個垃圾掩埋場的彈藥引爆所導致。

此外，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏克蘭軍隊10日對邊界村莊開火。

●克里米亞大橋爆炸 俄羅斯股市開盤暴跌近12%

克里米亞半島連接俄羅斯本土的橋梁周末發生爆炸，烏克蘭數個城市隨後傳出遭到飛彈攻擊，俄羅斯股市10日開盤暴跌約12%。

法新社報導，在格林威治時間7時3分，以盧布計價的MOEX俄羅斯指數（MOEX Russia Index）開盤大跌11.9%，來到1780.39點，這是自2月俄軍入侵鄰國烏克蘭以來，首次跌破1800點大關。

數個月來持續回升的盧布兌美元和歐元匯率，10日也走低。在格林威治時間10時50分，來到62.9盧布兌1美元。