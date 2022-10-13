IMF(國際貨幣基金組織)13日表示，日本央行目前不應考慮將其政策調整，好提高YCC(殖利率曲線控制)可持續性，因為可能會被外界解讀為有意轉向緊縮。言下之意，就是幫維持目前超寬鬆政策不變的日本央行站台。

IMF上述一席話，讓日本央行更有信心維持現行利率，不過，卻把日圓給害慘了。13日亞洲匯市交易時，日圓兌美元匯價不僅又來到24年新低點146.97附近，同時可看出日圓叩關147意圖強烈。

不願評論是否支持日本進場阻貶的IMF只說，根據歷史經驗來看，實際干預的確可減緩貶值速度，但效果只是短期的。事實上從日本9月下旬進場阻貶後，只維持了12個工作天沒再續貶，日圓現在價位比干預時更要走貶。

2022年迄今，日圓貶值幅度至少有20%，是全球主要貨幣中表現最差的。IMF表示，與2020年初相比，日圓匯價目前比較跟基本面脫鉤，且對經濟來說，日圓疲弱並不是只有負面影響。

IMF認為，疲弱的日圓整體上對日本經濟比較有利，但還是會有不少受害對象，例如進口舶來品變貴，還有家庭生計壓力變大等。IMF此點，與日本央行見解如出一轍。

認為日本央行做法正確無誤的IMF，建議日本10年期公債殖利率目標，可轉變為較短天數到期期限，以確保政策持續性。對企業貸款來說，特別是殖利率曲線長達5年的，若超過5年到期期限，對銀行、退休金以及壽險業者的財務穩定性，應會有較大的影響。