根據聯準會（Fed）發布的9月會議紀要，央行決策官員們對於通膨升高的速度感到驚訝，也都認同需要進一步升息並維持利率在較高水準直到物價下跌，但多位官員提出適時調整進一步收緊政策的步伐以降低經濟風險，也非常重要。

會議紀要指出，央行決策官員觀察到通膨仍然高得令人無法接受，遠遠超出聯邦公開市場委員會（FOMC）設定之2%長期目標。最近的通膨數據普遍高於預期，而通膨下降的速度則比他們先前所預期的緩慢。官員們並表示，所得較低的美國人尤其受到通膨影響。

央行官員重申可能繼續升息，並且在跡象顯示通膨問題獲得解決之前，將一直維持高利率水準。會議紀要指出：「與會者認為，委員會需要採取、然後維持更具限制性的政策立場，以達成委員會促進最大就業和維持物價穩定的法定任務」。

決策官員們並指出，到目前為止，通膨幾乎沒有減弱跡象，因此他們已經提高對聯邦基金利率路徑的評估。

儘管聯準會一再重申為了抑制通膨，央行將繼續升息，並維持高利率一段時間的鷹派基調，但在該會議紀要發布之後，標普500指數一度反彈小漲，因其中部分內容讓一些操盤手認為如果金融市場進一步陷入動盪，聯準會在快速收緊政策上可能停手。

會議紀要寫道：「多位與會者指出，調整進一步收緊政策的步伐，以降低對經濟前景造成重大不利影響的風險，這點非常重要，尤其是在當前全球經濟和金融環境具有高度不確定性的情況下」。

FOMC決策官員在9月會議上表示，經濟需要放緩才能讓通膨降溫。當時他們下修了美國經濟預測，預估2022年國內生產毛額（GDP）將僅成長0.2%，2023年GDP成長率僅為1.2%，遠低於通常的水準，並較2021年大幅下滑。

美國去年GDP成長5.7%，創下1984年以來最強勁的增長。

至於通膨方面，決策官員認為通膨是由供應鏈問題所驅動，這些問題不只出現在商品方面，也包括勞動力短缺。但官員們看好政策將有助於勞動力市場變得寬鬆，進而使價格回落。會議紀要指出，與會者認為通膨壓力將在未來幾年逐漸消退。

近來聯準會決策官員們曾表示，他們不認為利率會維持在高點，直到通膨率下降至2%。

FOMC在會後宣布連續第三度升息75個基點，將其基準利率提高至介於3%～3.25%。市場普遍預期美國央行將在11月初的下次會議，再度升息75個基點。

根據會議紀要，官員們確實表示他們認為升息步伐至少會放緩，但並未給出時間表，會議紀要寫道：FOMC官員提到「在某個時候放慢升息步伐，同時評估所有政策調整對經濟活動和通膨造成的影響，將成為合適之舉」，「在聯邦基金利率達到足夠具限制性的水準後，就是到了放緩升息步伐的時候。之後，在有令人信服的證據證明通膨正在重返2%目標之前，維持該利率水準一段時間可能是合適的」。

根據9月會議提出的最新經濟與利率預測，決策官員們預期「最終利率」約落在4.6%。市場預期聯準會一直升息到2023年初，然後一直到年底都將維持利率不變。