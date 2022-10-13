時序來到2022年最後一個季度，今年來受到俄烏戰事、中國疫情反覆並實施封城措施、供應力瓶頸、高通膨壓力以及主要央行實施緊縮政策等利空因素環伺之下，風險性資產表現震盪劇烈，主要股、債表現皆承壓，投資難度倍增。

群益投信投資長李宏正表示，後市來看，儘管市場不確定性仍多，不過基於企業獲利預估仍表現不差，甚至有望觸底回升，且主要股市評價具吸引力，長線投資機會浮現，投資人仍可透過資產配置在渾沌市況之下掌握投資機會，建議可依個人投資屬性與風險偏好，在第四季以「RISE」配置策略來因應。

其中R代表Rebound觸底反彈機會，可關注大選將至，選舉行情可期之美國、台灣股市表現；I代表anti-Inflation抗通膨策略，可留意具高息保護之台股高息ETF、優先順位非投資級債券以及金融次順位債券；S代表Stable穩健多重配置，投資人可透過具跨資產、跨市場投資思維的多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；E則代表Emerging亞洲超新星，以經濟成長動能強勁之趨勢性佳的印度、東協股市。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示，美元指數見頂回落，為風險性資產進場訊號！

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，第四季來看，台股市場仍須留意幾項外部因子的影響，包括原物料料持續維持在高檔、供應鏈瓶頸問題仍待疏通，通膨數據短期要大幅下降有難度，而基於降通膨是聯準會的首要目標，鷹派政策立場仍將延續一段時間。除此之外，庫存調整狀況亦須留意，主要在於手機需求下滑，PC與NB庫存升高，伺服器需求亦見鬆動，電子供應鏈庫存調整時間拉長。供應鏈由上游到下游，各自盤點庫存，庫存去化初步獲得些許成果，但仍等待需求東風來臨，而台灣電子業目前仍以消費性電子產品為需求大宗，預料整體庫存調整有機會在明年上半年逐漸落底。後續在台股投資操作上，儘管聯準會升息與庫存調整持續進行中，不過相關利空也逐步被市場消化吸收，操作上建議逢低分批布局，看好的產業包含電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊。半導體族群則靜待落底訊號浮現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，今年來在聯準會強勢升息力抗通膨之下，美股震盪劇烈，儘管一時的經濟衰退仍要忍受，但在美國面臨的挑戰料逐步緩解下，後續也無須過於悲觀看待，就業市場而言，需求下降將幫助就業市場降溫，同時通膨亦有逐步降溫的現象，目前5年通膨預期朝2%走，且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中，長線而言對於美股表現仍不悲觀看待，惟短期在市況不確定性猶存之下，仍須留意資金控管以及慎選投資標的，產業方面，可留意短期趨勢相對強勢之舊能源、醫療保健類股，中長線而言，需求成長性強勁、應用層面廣泛之雲端計算、人工智慧相關類股值得留意逢低布局契機。