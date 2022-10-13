台股今開高走低，盤中再度失守「萬三」心理關卡，新台幣價盤午盤前力守31.9元。護國神山台積電(2330)在法說會前「400」元大關有守。市場原預期，台灣在疫情封關938天後，今日迎來邊境解封，可望帶動航空、觀光股高飛，但市場交易變化莫測，航空、觀光股今天卻是迎來一群「黑烏鴉」亂飛，長榮航(2618)、華航(2610)，鳳凰(5706)等盤中都觸及跌停。

台股加權指數今早以13108.4點開盤，盤中跌破「萬三」，午盤再跌逾200點，又再創國安基金7月中護盤以來新低價。法人指出，雖然3Q油價下跌有利舒緩燃油成本，然獲利貢獻高的貨運隨著經濟成長趨緩以及客機復飛艙位增加雙重打擊下呈現下滑，客運短期獲利貢獻有限，市場過度樂觀看待邊境解封後的客運獲利的貢獻，航空股終將回歸基本面的考驗。

法人分析，台股則受到拖累，外資昨天持續賣超台股166.4億並持續匯出，台幣一度貶至31.909元，創下2017年1月以來新低，今午盤前新台幣匯價守住31.9元。昨天台北兩大外匯交易所成交量已經出現量縮，顯示目前市場靜待美國即將公布的 CPI 數據，屆時能為市場提供更多指引。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，本週國內外有許多重要事項，國際市場方面，週四美國將公布CPI數據，國內則是晶圓龍頭大廠、光學龍頭大廠等法說會登場，預料晶圓龍頭大廠的法說內容，將成為台股展望風向球，牽動市場投資敏感神經；另外，近期英國央行無意延長購債消息傳出，成為干擾全球多方士氣的變因，此時政府擴大限空令，有助於提振台股投資情緒，但因為今(13)日盤中指數再度破底，技術面疲軟，建議觀察台股是否出現價穩量縮落底訊號。