台股近日跌幅加劇，投資人擔憂國安基金子彈是否足夠？考試院今天表示，國安基金可運用的資金總額為5000億，其中有2000億可向金融機構借款，3000億可向政府基金借用，但過去都僅止於在2000億範圍內投入股市，退撫基金並未借款。不過退撫基金表示，會尋找長期獲利穩定、具競爭力的投資標的逢低布局。

立法院司法及法制委員會今天邀退撫基金、國安基金就「國際金融動盪，維護資本市場及其他金融市場穩定措施與國家金融安定基金進場護盤使用公務人員退休撫卹基金狀況暨 111年度盈虧情形」進行報告。

根據國家金融安定基金設置及管理條例第4條規定，國安基金可運用的資金總額為5000億，其中有2000億可以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款；另外3000億才是向郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金或退撫基金等國內各政府基金借用資金。

考試院在書面報告中表示，從過去國安基金進場情況來看，均止於財政部依國安基金條例第4條第1項第1款規定，向金融機構等銀行借款的2000億範圍內投入股市安定市場，未曾有借用退撫基金資金之情形，所以退撫基金並未借款給國安基金投入股市情形。

至於退撫基金運用情形，考試院指出，今年因受俄烏戰爭、各國通膨及美國升息等國際地緣及金融風險情勢等影響，今年度截至 8 月 31日止，退撫基金整體收益數為-397 億元，實際收益率為-5.52％。但如將退撫基金收益率計算期間由84年7月起算至今年8月31日止，歷年累計平均收益率為3.75％。

退撫基金則表示，退撫基金近3年收益率分別為10.62％、8.46％、11.85％，今年主要係受俄烏戰事持續、新冠肺炎疫情反覆及全球通膨居高不下，致主要國家央行加快緊縮貨幣政策，進而加深金融市場對經濟前景的憂慮，今年截至8月底MSCI全球指數下跌17.75％，台股加權股價指數下跌17.14％，使退撫基金績效受到影響。

退撫基金強調，基於風險考量，退撫基金投入台股以權值股為主，在財務結構、產業地位及競爭力，獲利能力及穩定度等均較佳，採長期持有之投資策略，並適時平衡調整，以達長期穩定獲利之投資目標。

退撫基金表示，未來將持續關注全球通膨及主要國家央行貨幣政策變化，採行委託經營與自行運用並重之策略，著重資產配置多元化，靈活調整投資組合，尋找長期獲利穩定、具競爭力之投資標的予以逢低布局，並於不確定因素未有緩和跡象前，將資產配置於具價值及防禦性高的資產，以因應市場波動產生的投資風險。