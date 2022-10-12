新北市府水利局全國首創使用防撞無人機，參與汙水下水道管線設施檢查任務，於特定管段利用無人機探勘輔助汙水下水道的維護管理工作，優化作業環境同時也保護了下水道做工的人。

水利局長宋德仁表示，下水道建設是現代化城市必要基礎建設，新北市境內雨、汙水下水道建設總長超過2000公里，居全國之冠。

水利局為確實掌握設施使用狀況，需要定期執行下水道設施檢查，考量下水道密閉空間探勘危險性，故引進設備取代人工，除了長期使用管內攝影檢視車外，近年來陸續導入船型聲納探測器等輔助工具，並於2020年度率先將防撞無人機設備應用在雨水下水道侷限空間檢查工作上。

今年水利局擴大運用防撞無人機，展開水汙染源暗管稽查及導入汙水下水道系統設施內部巡查工作，透過先進技術處理即時影像，再將影像製作管線內部3D模型，使深藏地底的秘密管道一覽無遺，強化地底設施管理、監控及追蹤等效果。

傳統管線設施檢查會透過人工縱走方式進行，因下水道內部屬於侷限空間，人員必須在狹小、黑暗、潮濕及密閉等惡劣條件下作業，且下水道系統檢查時仍在持續使用的狀態，屬於高度危險作業環境，應用無人機科技同時也兼顧人員直接進入下水道的作業風險，確保人員在更安全的條件下完成任務。

水利局持續朝智慧科技應用精進，以更安全、有效率及高品質的方式達成各項任務，提供優質居住環境並持續進步。