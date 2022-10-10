今年國慶焰火主題為《守土衛國．你我同行》，施放長達45分鐘，表演藝術結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年國慶焰火主題為《守土衛國．你我同行》，施放長達45分鐘，表演藝術結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2022國慶焰火今晚在嘉義縣盛大登場，超過數十萬人湧入故宮南院周圍場地。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡英文總統與立法院長游錫堃等貴賓，晚間也親自南下故宮南院參與這場焰火盛會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國慶焰火施放 無人機、水舞光雕秀跨域合體演出

2022國慶焰火今晚在嘉義縣盛大登場，超過數十萬人湧入故宮南院周圍場地，爭睹燦爛焰火閃耀夜空的壯麗景象，原規畫焰火施放前，將進行《故宮平安夜》無人機展演，一度因風勢太大，無人機展演延後，所幸眾人期盼下，無人機、水舞燈光秀與高空焰火跨域合體演出，全場民眾驚呼聲不斷。

今年國慶焰火主題為《守土衛國．你我同行》，施放長達45分鐘、計2萬6000發焰火 彈，今年國慶焰火更首度進行跨媒介演出，空間景致上結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前。

蔡英文總統與立法院長游錫堃等貴賓，晚間也親自南下故宮南院參與這場焰火盛會，蔡英文表示對嘉義縣府團隊的能幹印象深刻，常常有新的建設方案和活動，包括嘉義科學園區，活動多代表嘉義縣的執政團隊很有企圖心，具有旺盛的活力，恭喜嘉義人有這麼好的執政團隊，帶嘉義走向轉型之路。

蔡英文說，18年前的國慶焰火在嘉義縣的甘蔗園舉辦，以前的甘蔗園已經是故宮南院，大家今天一起見證嘉義縣快速進步和改變，從農業縣升級到農工大縣，像是無人機是未來產業趨勢，未來從研發、製造到測試都在嘉義進行。

蔡英文說，今晚焰火表演也融入嘉義縣發展特色，有水舞、光雕、無人機，精彩可期，更預告10月13日台灣開放國門，未來會更多國際朋友來到台灣，會加速與國際的往來交流，請所有國人同胞做好準備，一起拚經濟、拚未來。

嘉義縣長翁章梁說，感謝國慶籌備委員會2022國慶焰火施放選擇在嘉義縣，嘉義人充滿喜悅及光榮感，以辦喜事的心情，用心籌備迎接大家一起來慶祝國家的生日。提及18年前立委陳明文當縣長時，曾經在此施放國慶焰火，現台糖甘蔗田已經變成重要的文化重鎮故宮南院，嘉義正在蛻變，新興科技將與傳統農業結合，嘉義正走向轉型的道路上。

「農工大縣，正在實現！」翁章梁喊出，嘉義並沒有忘記我們是台灣糧食的角色，我們發展智慧農業，創立嘉義農業品牌嘉義優鮮，嘉義科學園區正在帶動同步開發的6個產業園區，還有蔡英文總統宣示無人機國家隊將設在嘉義。

翁章梁介紹，今年的國慶焰火跨界演出，台北愛樂管弦樂團表演，編曲融入國軍、台灣與嘉義的特色，包含「守土衛國你我同行」、「農工嘉義領航起飛」、「相信自由勇往直前」、「衝出雲天世界同心」等 ，今晚台灣最美麗的天空就在嘉義，希望大家看見嘉義的蛻變與成長，投資嘉義，正是時候！農工大縣，正在實現！