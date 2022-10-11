石岡水資中心營運管理績效受肯定，榮獲全國評鑑優等殊榮。（台中市政府提供）

台中市政府水利局所轄石岡壩水資源回收中心，在內政部營建署「110-111年度全國公共汙水處理廠營運評鑑」評比中，從全國75座公共汙水處理廠中脫穎而出，榮獲優等肯定。水利局強調，全國僅3座公共汙水處理廠榮獲優等，感謝內政部營建署及評鑑委員對於水利局及代操作團隊努力的肯定。

水利局長范世億說，內政部營建署舉辦的全國評鑑是國內公共汙水處理廠的最高榮譽獎項，石岡壩水資源回收中心，主要功能是負責收集處理水質水源保護區生活汙水，可改善環境衛生提高生活品質，同時確保大台中都會區飲用水源水質的潔淨，除將生活汙水經由精確操作程序處理乾淨外，也充分利用廠區資源。

范世億指出，水利局將處理後，乾淨放流水回收再利用提供一般民眾、公務機關及需水企業自行取用，落實「水資源、活化、永續」理念，更積極推展環境教育，體現多角化經營水資源回收中心的成果；從全國75座公共汙水處理廠脫穎而出，並獲得內政部營建署全國僅3座評鑑優等佳績。

范世億強調，近年來石岡壩水資源回收中心致力於淨化汙水，回收水再利用，設置太陽能發電系統及環境教育等多元化經營，不僅落實聯合國永續發展目標SDG6、SDG13，也增加因應氣候變遷的適應能力；未來將持續努力並透過環境教育，提升市民環境素養，進而轉化為具體行動力，公私協力共同為生活的環境盡一份心力。