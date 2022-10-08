高市鳳山溪出現有300多尾魚暴斃，擱淺在沿岸及溪面，並飄出陣陣惡臭味。（李雅靜提供）

高市鳳山溪出現有300多尾魚暴斃，擱淺在沿岸及溪面，並飄出陣陣惡臭味。（李雅靜提供）

藍綠近日為高雄浮屍案爭論不休，而今（8）日有民眾通報，鳳山溪驚見大量「浮屍」。環保局出動空拍機巡查發現，有300多尾魚暴斃，擱淺在沿岸及溪面，並飄出陣陣惡臭味，民代更質疑河川是否遭到汙染。經環保局初步調查，死因疑缺氧造成，已派員緊急清除河道死魚。

高市議員李雅靜指出，今（8）日光華橋一帶，浮現大量魚屍，現場臭氣熏天，附近居民抱怨連連。她立即趕赴到場，通報環保局、水利局等相關單位緊急處理，她質疑是水利局汙水處理廠，未將生活廢水處理就放流鳳山溪所導致，痛批水利局失能。

針對上游段有工作人員在現場處理魚屍，李雅靜痛斥，竟非以打撈方式處理，而是將上游段的魚屍順著水流掃往下游段，造成下游河域遍地浮屍，臭氣熏天。她氣憤要求水利局長、環保局長苦民所苦，到場感受民眾所承受的臭氣，並務必在今天處理完成，還給民眾清淨空氣與生活品質。

對此，環保局指出，今接獲民眾陳情大東溼地公園旁鳳山溪河道有死魚情事，立即派員前往稽查，現場採取水樣，經初步檢驗水質pH=7.01、導電度534μS／cm、水溫27.4℃，未有異常情形且河水並無油漬及油氣異味，但溶氧0.88mg／L偏低，溼地公園放流口處因有跌水，因此大量魚群聚集呼吸。

環保局指出，因鳳山溪目前屬於枯水期，基流量不足，環保局人員也於濟安橋至博愛橋發現有大量浮渣，研判因厭氧現象而導致底泥上浮，使得河面漂浮大量浮渣。

環保局出動空拍機循線往下游巡查，發現死魚分布範圍為大東溼地公園放流口至鳳山橋，沿線約300多尾死魚分別擱淺於沿岸及溪面，種類以吳郭魚（約10-25公分左右）居多，研判都是因水中溶氧過低導致魚群死亡。此外，經巡視上游、周邊尚無發現有排放廢水致汙染水體情形，現場稽查人員致電通報水利局，目前已派工加緊清除河面死魚。