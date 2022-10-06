新竹縣主辦明年全中運，做為職籃新竹攻城獅隊主場的新竹縣立體育館，是跆拳道指定場地，縣府率先主辦110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽6日登場，展開6天的賽程，縣長楊文科預祝參賽選手全力以赴，創造佳績，更期望為新竹縣帶來「運動觀光、在地消費」的新氣象！

楊文科說，前縣長邱鏡淳在任時就很重視跆拳道運動發展，他也接續這樣優良的傳統，全力推動跆拳道，今年全運會新竹縣代表隊拿到59面獎牌，跆拳道項目拿下1金2銀3銅，成果豐碩。

楊文科表示，這次跆拳道全國錦標賽在新竹縣體育館舉行，明年新竹縣主辦全中運，跆拳道同樣會在體育館比賽，這次參賽選手等於提前熟悉明年比賽的場地，期全中運能爭取更好成績，縣內選手也能繼續為新竹縣爭光。

教育局指出，今年全國跆拳道錦標賽有2千多名選手及教練參加，5日、6日進行品勢比賽，7日、8日舉辦國中組對打比賽，9日、10日舉辦高中組對打比賽，競爭相當激烈精彩。

今年全中運跆拳道獲金牌的黃田鑫、銀牌羅雅薰、銅牌姜秉辰、謝宣浩、吳瑞銘、雲煒宸、葉皓鈞等7名竹縣跆拳道小將，預料在進次的全中錦和明年全中運都有機會奪牌。

由於目前疫情有上升趨勢，賽會遵守政府防疫相關規定，所有參賽選手要簽自主健康聲明書，會場內除比賽外，需隨時配戴口罩，並規畫單一出入口，讓民眾入場參觀比賽，也可透過「體育署動滋YT」和「博斯無限二台」觀看現場直播賽事。

賽事開幕典禮有縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、中華中小學跆拳道聯合總會長林德昭、新竹縣體育會跆拳道委員會主任委員劉貴雄等多名來賓與會，並由海軍陸戰隊莒拳隊殺聲震天的精彩表演揭開序幕。