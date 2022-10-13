台灣今年4月開始與病毒共存，今正式鬆綁國境，旅客入境改採「0＋7」，總量管制也提升至每周15萬人次。對於指揮中心結束任務的時間點，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，未來新冠肺炎嚴重度小於流感時，指揮中心將不需要統計確診數，可考慮讓指揮中心、法定傳染病分類降級。

李秉穎今接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪時指出，現在新冠的重症很少，全世界的趨勢都是如此，疫情高，但重症死亡比例沒有提高，現在醫療機構面對的是其他的傳染病，流感疫苗還是要打，戴口罩也很重要，短期內都仍要維持，這是成本效益最高的防疫措施，且大家也已經戴習慣了。

對於指揮中心何時能結束任務？李秉穎說，當我們不需要再去統計所有的確診數，或是當新冠的嚴重程度小於流感的時候即可。流感的傷害比其他呼吸道傳染病大，但是流感併發重症時才要通報，我們在意的是重症人數。新冠弱化以後、症狀變輕的時候，未來一定是只通報重症，輕症則不需要通報。

李秉穎說，目前我們還是需要輕症的資料，我們必須知道近期的每日確診數，需不需要調整防疫策略，所以目前還是要維持法定傳染病分類，未來當新冠的嚴重度比流感低，「就可以考慮指揮中心、法定傳染病通報等級降低」。

對於相關時間點的估計，李秉穎認為應是幾個月後，時間難講，目前兒童新冠的死亡率仍高於流感5～10倍，還需要一段時間，「明年應該就是會（撤除任務），不知道明年的什麼時候」，很多都是未知數，但指揮中心的成立應至少會有3年。